I militari che stanno conducendo le indagini avevano avuto modo di verificare che l'auto con a bordo i tre presunti autori dell'omicidio, per i quali è stato eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, aveva lasciato Crema in direzione della provincia di Milano attraverso il ponte della Sp 415 sul fiume Adda

Il ritrovamento

I militari che stanno conducendo le indagini sul caso, avevano avuto modo di verificare che l'auto con a bordo i tre presunti autori dell'omicidio aveva lasciato Crema in direzione della provincia di Milano attraverso il ponte della Sp 415 sul fiume Adda. Quindi, hanno ritenuto che potessero avere gettato il coltello in un cassonetto della spazzatura lungo la strada oppure nei pressi del fiume Adda. Osservando dal ponte, i militari hanno notato nell'acqua un oggetto che aveva la forma di un coltello. A quel punto è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco di Crema e Lodi che, con il supporto del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, hanno recuperato l'oggetto, accertando che si trattava proprio di un coltello con fodero. L'arma è stata sequestrata e saranno svolti tutti i necessari accertamenti al fine di verificare se si tratti della stessa utilizzata per colpire mortalmente il 19enne.

Resa dei conti legata allo spaccio?

Youssef Rama Abdelaziz aveva trovato impiego in una azienda della provincia di Bergamo e avrebbe dovuto incominciare proprio questa mattina: "Posso svoltare" avrebbe confidato agli amici. E sabato, stando a quanto filtra e ha riportato La provincia di Cremona, aveva anche festeggiato: prima la gioia, poi i fendenti mortali, vibrati al culmine di un agguato non lontano dal centro della cittadina lombarda che gli inquirenti ritengono essere stato pianificato, una resa dei conti legata allo spaccio di droga e al controllo del territorio.