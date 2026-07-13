San Benedetto del Tronto, militante Futuro Nazionale aggredisce uomo

Il video dell'aggressione, condiviso online dallo stesso imprenditore come una forma di giustizia privata, ha generato una forte polemica mediatica e politica. Per il sindaco Nicola Mozzoni la violenza "non può mai essere la soluzione"

Le botte seguono un accesissimo scambio verbale avvenuto in mezzo alla strada, a San Benedetto del Tronto. Protagonista della storia che arriva dalla provincia di Ascoli Piceno è Giuseppe Barboni, imprenditore iscritto a Futuro Nazionale, che ha colpito con pugni al volto un migrante reo, a suo dire, di intralciare il traffico perché impegnato in una discussione con un autista sulle strisce pedonali. Il filmato dell’aggressione è stato diffuso sui social dallo stesso Barboni. "Questo iracheno sono mesi che tormenta la città e in sole 24 ore ha fatto il delirio più totale - scrive l’uomo -. Io, come si può vedere dal video, ero particolarmente tranquillo. Erano dieci minuti che bloccava il traffico senza motivo".

Il video è diventato virale

Le immagini, diventate subito virali, stanno sollevando un'ondata di indignazione e forti polemiche riaccendendo il dibattito sulla violenza urbana e sulla giustizia fai-da-te. Pronta la reazione del sindaco di centrodestra di San Benedetto del Tronto, Nicola Mozzoni, che affida sempre ai social la condanna della violenza. "Non può mai essere la soluzione. - afferma Mozzoni - Farsi giustizia da soli non è la strada giusta, prendiamo le distanze da questo tipo di gesti. Ogni giorno, insieme alle autorità competenti facciamo il massimo per garantire sicurezza e decoro. Per ottenere i risultati dobbiamo prendere la strada della legalità".

Chi è Giuseppe Barboni

Manager che si vanta di essere amico dell'ambasciatore americano Tilman Fertitta e di avere il numero del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Giuseppe Barboni è l'amministratore delegato di una società attiva nel mercato dei beni di lusso, del real estate di alto livello, dei jet privati e degli yacht. Nel 2022 è stato inserito dalla rivista Forbes tra i 100 italiani di rilievo nel settore. Esperto di arti marziali, è stato vicecampione italiano master di lotta greco-romana nella categoria oltre i 100 chili. Alle scorse amministrative si era candidato a sindaco di San Benedetto del Tronto, sostenuto da diverse di liste civiche. Poi la tessera del partito di Vannacci. Sul suo profilo social si trovano immagini di lui insieme al leader di Futuro Nazionale, oltre a foto con altri esponenti politici.