Omicidio a Napoli, si costituiscono il presunto killer e sua compagna

La donna, 30 anni, si è consegnata ieri sera in questura e questa notte anche il secondo indagato, suo compagno, si è costituito. Per gli inquirenti ad aver fatto fuoco è stato l'uomo con la pistola in direzione di Grivano. Alla base dell'omicidio, una relazione sentimentale finita male

Sono due gli arresti per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti ma non legato a cartelli criminali, ucciso a Porta Capuana, Napoli, con un colpo di pistola mentre era in sella a uno scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio. Eliana Brunetti, 30 anni, si è consegnata ieri sera in questura e questa notte anche il secondo indagato, Ernesto Maddaloni, suo compagno, si è costituito. Per gli inquirenti è Maddaloni ad aver fatto fuoco con la pistola in direzione di Grivano. Alla base dell'omicidio, una relazione sentimentale finita male. Gli investigatori della Mobile, scandagliando la vita privata di Grivano, avevano sin da subito ipotizzato che a ucciderlo potesse essere stato un rivale in una relazione contrastata. Maddaloni è in stato di fermo: la convalida del provvedimento è prevista nei prossimi giorni. Già confermato dal gip, invece, il fermo della sua compagna, che era con lui su un motorino ed accusata di concorso nel delitto.