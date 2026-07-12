Omicidio a Napoli, si costituiscono il presunto killer e sua compagna

La donna, 30 anni, si è consegnata ieri sera in questura e questa notte anche il secondo indagato, suo compagno, si è costituito. Per gli inquirenti ad aver fatto fuoco è stato l'uomo con la pistola in direzione di Grivano. Alla base dell'omicidio, una relazione sentimentale finita male
Sono due gli arresti per l'omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti ma non legato a cartelli criminali, ucciso a Porta Capuana, Napoli, con un colpo di pistola mentre era in sella a uno scooter nella notte tra il 3 e il 4 luglio. Eliana Brunetti, 30 anni, si è consegnata ieri sera in questura e questa notte anche il secondo indagato, Ernesto Maddaloni, suo compagno, si è costituito. Per gli inquirenti è Maddaloni ad aver fatto fuoco con la pistola in direzione di Grivano. Alla base dell'omicidio, una relazione sentimentale finita male. Gli investigatori della Mobile, scandagliando la vita privata di Grivano, avevano sin da subito ipotizzato che a ucciderlo potesse essere stato un rivale in una relazione contrastata. Maddaloni è in stato di fermo: la convalida del provvedimento è prevista nei prossimi giorni. Già confermato dal gip, invece, il fermo della sua compagna, che era con lui su un motorino ed accusata di concorso nel delitto.
Le indagini
Già a febbraio Maddaloni aveva sparato contro l'abitazione di Gravino, finito nel suo mirino per una presunta relazione con la sua compagna che sarebbe durata per tre anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in questi tre anni Gravino avrebbe sbeffeggiato Maddaloni sia pubblicamente sia via social. L'epilogo nelle prime ore del 4 luglio in Piazza Capuana quando Maddaloni e Brunetti su uno scooter T-Max preso a noleggio, si sono avvicinati a Gravino, anche lui a bordo di uno scooter. A sparare più colpi, uno dei quali andato a segno alle spalle della vittima, sarebbe stato Maddaloni, poi la coppia era fuggita.