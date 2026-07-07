Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la provinciale 113, in località Castellonorato Trivio, vicino a Formia. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre due persone sono rimaste ferite in modo lieve. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti quella di un malore dell'autista
Un autobus di linea è uscito di strada questa mattina lungo la strada provinciale 113, in località Castellonorato Trivio, nel territorio di Formia, in provincia di Latina. Nell'incidente ha perso la vita un passeggero, mentre altre due persone che si trovavano a bordo sono rimaste ferite in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati prima delle 7 del mattino, e gli agenti del commissariato di Formia.
I soccorsi sulla provinciale 113
Le squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto il luogo dell'incidente nelle prime ore della mattinata per le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza del mezzo, finito fuori carreggiata. Per uno dei passeggeri non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri due occupanti sono stati affidati ai sanitari con ferite di lieve entità.
Le ipotesi sulle cause
La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento da parte degli agenti del commissariato di Formia, intervenuti sul posto per i rilievi. Tra le ipotesi al vaglio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe un malore che avrebbe colpito l'autista alla guida del mezzo, facendogli perdere il controllo del bus lungo la provinciale.