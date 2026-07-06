Estate 2026 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Introduzione

Torino in estate cambia ritmo ma la città non si ferma. Tra parchi, piazze e spazi culturali, il capoluogo piemontese si anima con un calendario diffuso di appuntamenti che vanno dai concerti, al cinema all’aperto, al teatro e la danza, oltre a iniziative sociali e di inclusione. Dal centro alle periferie, il programma estivo costruisce una mappa di eventi pensata per pubblici diversi, tra grandi festival e rassegne con un impatto sul territorio.