Estate 2026 a Torino, cosa fare: gli eventi da non perdere

Introduzione
Torino in estate cambia ritmo ma la città non si ferma. Tra parchi, piazze e spazi culturali, il capoluogo piemontese si anima con un calendario diffuso di appuntamenti che vanno dai concerti, al cinema all’aperto, al teatro e la danza, oltre a iniziative sociali e di inclusione. Dal centro alle periferie, il programma estivo costruisce una mappa di eventi pensata per pubblici diversi, tra grandi festival e rassegne con un impatto sul territorio.
Quello che devi sapere
Estate Reale ai Musei Reali
Ogni venerdì di luglio il Teatro Romano e gli spazi dei Musei Reali ospitano concerti serali e aperture straordinarie, con visite in notturna e musica dal vivo. Dal 12 giugno al 31 ottobre 2026, offre un ricco programma di aperture serali straordinarie con cui quest’anno i Musei Reali celebrano il decennale della loro istituzione. Concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative.
Evergreen Fest
Dal 4 giugno al 19 luglio 2026, Evergreen Fest torna al Parco della Tesoriera di Torino. Spettacoli, silent dj-set, performance e danza per un calendario ricchissimo di eventi. 45 giorni di iniziative con l'obiettivo di promuovere la concezione di città intelligente, sostenibile e sempre più vivibile per i cittadini.
Hiroshima sound garden
All'Hiroshima sound garden, musica contemporanea, live e incontri animano tutta l’estate negli spazi di via Bossoli, con una programmazione continua fino a settembre.
Tutti Frutti
A San Salvario c'è Tutti Frutti, la rassegna estiva che dura da giugno a settembre e porta una programmazione culturale che animerà l'Aiuola Ginzburg e il cortile della Casa del quartiere con incontri e socialità. Oltre 30 appuntamenti con musica, cinema e spettacoli.
Portofranco Summer Night
Sempre alla Casa del quartiere di San Salvario, quest'anno c'è 16esima edizione della Portofranco Summer Night, una rassegna di cinema a cura del CineTeatro Baretti. L'iniziativa coinvolge anche cortometraggi di registi emergenti, italiani e internazionali.
Torino - Che bella estate!
Fino a settembre a Torino ci sono anche gli eventi diffusi di Che Bella Estate, l'iniziativa realizzata dalla Città di Torino che comprende oltre 300 appuntamenti. Si va da quelli sportivi (come la "Boxe sotto i tigli") alla proiezione di documentari (come "Nel blu dipinti di rosso"), spettacoli, musica e performance.
Cinema in 35mm
Dal 7 al 28 luglio c'è anche Cinema in 35mm, la rassegna cinematografica sulla terrazza di Eataly Lingotto che proietta pellicole in 35 millimetri. L'iniziativa è organizzata da Eataly in collaborazione con Hiroshima Mon Amour e Museo Nazionale del Cinema.
Se dici estate
Se dici estate del Polo culturale Lombroso 26 mette insieme laboratori, dibattiti, formazione e rassegne artistiche. Le tematiche? Tutto ciò che riguarda il sociale e l'inclusione: dalla terza età alla famiglia, dalla cultura ai giovani, l'ambiente, il territorio, il lavoro e tanto altro.