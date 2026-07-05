Cadavere di una donna trovato in un canale nel Cremonese

Il corpo è sato individuato da un passante nella frazione Brazzuoli del comune di Pozzaglio ed Uniti. La donna, che non aveva documenti, avrebbe tra i 60 e i 70 anni. I carabinieri sono al lavoro per l'identificazione e per capire se qualcuno ne avesse denunciata la scomparsa

Il corpo di una donna è stato trovato poco dopo le 11 in un canale agricolo in provincia di Cremona da un passante che era in giro con i suoi cani. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco all'altezza della frazione Brazzuoli nel comune di Pozzaglio ed Uniti. La donna, che non aveva documenti, avrebbe tra i 60 e i 70 anni. I carabinieri sono al lavoro per l'identificazione e per capire se qualcuno ne avesse denunciata la scomparsa. Il corpo è stato portato alla camera mortuaria di Cremona in vista dell'autopsia.