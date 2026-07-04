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Roma, ‘il Brasiliano’ aggredisce operatori Ama e minaccia carabinieri: denunciato

Cronaca

Massimilano Minnocci, noto sui social come 'il Brasiliano', è stato denunciato a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7, secondo quanto riportato l'uomo era in stato di agitazione

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Ancora guai per dell'influencer romano Massimiliano Minnocci, noto sui social come ‘il Brasiliano’. Questa mattina intorno alle 7, Minnocci, in stato di agitazione, ha aggredito alcuni operatori Ama a Lungotevere Maresciallo Diaz. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e l’influencer si è scagliato anche contro i militari dell’Arma, minacciandoli. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel 2024 Minnocci era stato arrestato per le violenze contro la sua fidanzata di allora.

Ama: "Solidarietà agli operatori aggrediti, episodi inaccettabili"

Dopo l'aggressione, il presidente Ama Bruno Manzi e il direttore generale Alessandro Filippi hanno diffuso una nota in cui esprimono agli operatori "la massima solidarietà a nome di tutta la comunità aziendale. Si tratta di episodi inaccettabili di violenza che colpiscono i nostri operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il giusto decoro e la pulizia della Capitale”.

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