Massimilano Minnocci, noto sui social come 'il Brasiliano', è stato denunciato a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Il fatto è avvenuto questa mattina intorno alle 7, secondo quanto riportato l'uomo era in stato di agitazione

Ancora guai per dell'influencer romano Massimiliano Minnocci, noto sui social come ‘il Brasiliano’. Questa mattina intorno alle 7, Minnocci, in stato di agitazione, ha aggredito alcuni operatori Ama a Lungotevere Maresciallo Diaz. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile e l’influencer si è scagliato anche contro i militari dell’Arma, minacciandoli. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Nel 2024 Minnocci era stato arrestato per le violenze contro la sua fidanzata di allora.