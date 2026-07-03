Vibo Valentia, bimbo di 3 anni precipita da tromba scale: è grave

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Vibo Valentia, bimbo di 3 anni precipita dalla tromba delle scale: ricoverato, è grave

Cronaca

Il piccolo ha perso immediatamente conoscenza ed è stato trasferito al Pronto Soccorso. La prognosi resta riservata. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento

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Un bimbo di tre anni, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dalla tromba delle scale a San Calogero (Vv) perdendo immediatamente conoscenza e venendo trasferito prontamente al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia. I medici hanno riscontrato una frattura cranica e una alla clavicola. Attivati i protocolli di emergenza per i traumi pediatrici, il bimbo è stato trasferito in gravi condizioni nel presidio ospedaliero-universitario di Catanzaro per le cure del caso. Il piccolo si trova attualmente ricoverato nel reparto di Neurochirurgia per essere sottoposto a ulteriori esami. La prognosi resta riservata.

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