Le prime pagine dei quotidiani di oggi 2 luglio: la rassegna stampa

Lo strappo dei lefebvriani protagonista sulla maggior parte dei giornali in edicola stamattina. Malgrado l'appello di Papa Leone, i vescovi ordinati in Svizzera nel corso di una diretta social. In evidenza anche gli affari da record di Donald Trump con le criptovalute: almeno 2 miliardi di dollari guadagnati. Sugli sportivi, Sinner da Wimbledon rivela: "So cosa è successo a Parigi, quel malore potrebbe ricapitare"
- Diversi i temi protagonisti sulle prime pagine dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera spazio ai guadagni record di Donald Trump, con una dichiarazione dei redditi da 2 miliardi di dollari, e alla sfida al Papa dei lefevbriani: ordinati i vescovi, ora è scisma. Ecco perché scatta la scomunica. Fiamme in un edificio di Anversa, fuga dai balconi: almeno cinque morti
- Lo scisma dei lefebvriani in primo piano anche sull'edizione odierna di Repubblica. Consacrati quattro vescovi alla presenza dell'estrema destra. Parolin: dolore e sanzioni. Di spalla, anche qui, gli affari record di Trump con le criptovalute. Legge elettorale, altro rinvio: lite nel governo sulle preferenze
- Sulla Stampa in apertura intervista al ministro della Difesa Crosetto, che dice: "Fondi Ue solo nel 2027". Colloquio a tutto campo su Nato, Medioriente e spese militari. In evidenza lo scisma dei lefevbriani e le parole di Sinner sui problemi fisici accusati al Roland Garros. Nelle Langhe, spiega la fotonotizia a centro pagina, si taglia il vino
- Anche sul Messaggero si parla di sfida al Papa da parte dei lefevbriani. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone: pronti a pagare qualsiasi prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social. L'eroe di Crans Montana, che salvò 15 giovani e rimase ustionato, per la Svizzera non è una vittima
- Sulla Gazzetta dello Sport ci si concentra sul piano del nuovo presidente Figc Gianni Malagò per portare Antonio Conte sulla panchina della Nazionale. Ma prima tocca a Maldini: risposta attesa entro due giorni. Taglio alto per le parole di Sinner da Wimbledon: "So cosa è successo a Parigi, quel malore potrebbe ricapitare"
- Il mercato del Como protagonista sulla prima del Corriere dello Sport. Dopo la conferma di Nico Paz con un esborso considerevole pagato al Real, ecco la baby stella Liberali strappata al Milan. Kane salva l'inghilterra: una dopietta del centravanti porta la Nazionale di Tuchel agli ottavi dopo i brividi col Congo
- Su Tuttosport la bufera scatenata dalle dichiarazioni dell'agente del portiere della Juventus Di Gregorio. Belloni va all'attacco del club bianconero: "Ha tre anni di contratto, partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. La società ha buttato 130 milioni per attaccanti impresentabili"
- Anche sul Giornale in primo piano c'è lo scisma lefevbriano dei vescovi ribelli, ma c'è spazio pure per le presunte truffe di Ong e Caf legate ai ricatti ai migranti. Leone come Wojtyla: ora la scomunica è inevitabile
- In apertura sul Sole 24 Ore Bending Spoons che vola al debutto al Nasdaq: +38%. La società vale ora oltre 24 miliardi. Taglio alto per la crisi umanitaria a Gaza, con l'appello di medici e religiosi: "Fermare il genocidio"
- 'Crosetto ora dà ragione a Rutte' si legge sul Fatto Quotidiano, con riferimento ai voli Usa decollati dalle basi italiane nel corso della guerra all'Iran. Attacco anche a Matteo Renzi, tra, si legge, sponsor a sua insaputa e zero trasparenza sull dichiarazione dei redditi
- Libero pone l'accento sulla tassa da 3 euro in vigore da oggi sui pacchi dalla Cina con un attacco diretto alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Agli italiani, è la tesi del quotidiano, costerà 600 milioni
- Sul Manifesto il lancio della campagna elettorale di Benjamin Netanyahu: linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Palestina, Siria e Libano. Crisi climatica, si taglia ma sulla ricerca
- Nuove tensioni tra Italia ed Egitto in apertura sul Resto del Carlino. Il ministro degli Esteri chiede la grazia per Nessy Guerra. La donna che si batte per la figlia prelevata di notte dalla polizia e portata in caserma al Cairo. Liberata dopo ore su presssioni di Roma