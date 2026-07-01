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Vittorio Sgarbi riappare in pubblico a Bergamo alla Milanesiana della sorella Elisabetta

Cronaca

"La presenza di mio fratello alla Milanesiana, che prima era una costante, oggi diventa un fatto eccezionale" ha detto la sorella del critico d'arte. L'ex sottosegretario alla Cultura è reduce da una grave depressione che lo ha colpito nei mesi scorsi

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Vittorio Sgarbi è ricomparso in pubblico, martedì 30 giugno, per la tappa bergamasca di La Milanesiana, il festival culturale itinerante, fondato e diretto dalla sorella Elisabetta Sgarbi, giunto alla 27esima edizione. Il filo conduttore di questa edizione è "Il desiderio e la legge" e Sgarbi è stato invitato a parlare della mostra "Desiderio e capricci" di Wainer Vaccari. 

"La speranza di avere qui mio fratello, che in questo periodo non esce molto, era fievole. Ma mi è stato riferito che Vittorio è appena uscito dal suo hotel” ha detto ai presenti Elisabetta Sgarbi, come riporta il Corriere della Sera. "Vi avverto – ha continuato Elisabetta Sgarbi, nell'introdurre il fratello –  si presenterà con un’aria molto diversa rispetto a quella che ricordate dalla tv. Lì era pura estroversione. Ora, al contrario, si tratta di introversione".

La depressione e i dissidi familiari 

 Ospite più atteso del Festival, Sgarbi ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico della Milanesiana, dal momento che, come ha sottolineato la sorella Elisabetta, "la presenza di mio fratello alla Milanesiana, che prima era una costante, oggi diventa un fatto eccezionale". Sgarbi è reduce infatti da una grave depressione che lo ha colpito nei mesi scorsi e da profondi dissidi familiari. La figlia Evelina si è opposta al matrimonio del critico d'arte con la compagna Sabrina Colle, accusandola di circonvenzione di incapace. 

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