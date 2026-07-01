"La presenza di mio fratello alla Milanesiana, che prima era una costante, oggi diventa un fatto eccezionale" ha detto la sorella del critico d'arte. L'ex sottosegretario alla Cultura è reduce da una grave depressione che lo ha colpito nei mesi scorsi

Vittorio Sgarbi è ricomparso in pubblico, martedì 30 giugno, per la tappa bergamasca di La Milanesiana, il festival culturale itinerante, fondato e diretto dalla sorella Elisabetta Sgarbi, giunto alla 27esima edizione. Il filo conduttore di questa edizione è "Il desiderio e la legge" e Sgarbi è stato invitato a parlare della mostra "Desiderio e capricci" di Wainer Vaccari.

"La speranza di avere qui mio fratello, che in questo periodo non esce molto, era fievole. Ma mi è stato riferito che Vittorio è appena uscito dal suo hotel” ha detto ai presenti Elisabetta Sgarbi, come riporta il Corriere della Sera. "Vi avverto – ha continuato Elisabetta Sgarbi, nell'introdurre il fratello – si presenterà con un’aria molto diversa rispetto a quella che ricordate dalla tv. Lì era pura estroversione. Ora, al contrario, si tratta di introversione".