Consegnate al reduce di classe 1919 la Medaglia commemorativa 1940-1943, la Medaglia d'Onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e il Distintivo d'Onore "Volontari della Libertà". La cerimonia si è svolta nel Comune di Boville Ernica alla presenza delle autorità civili e militari ascolta articolo

Nella sala consiliare del Comune di Boville Ernica, il Comandante Territoriale Nazionale dell'Esercito, Gen. C.A. Gianpaolo Mirra, ha conferito al Soldato Natale Veronesi, 106 anni, tre riconoscimenti: la Medaglia commemorativa del periodo bellico 1940-1943, la Medaglia d'Onore per i cittadini italiani deportati e internati nei lager nazisti e il Distintivo d'Onore per i patrioti "Volontari della Libertà". Alla cerimonia erano presenti il Vicario del Prefetto di Frosinone, Giovanni Luigi Bombagi, il Sindaco di Boville Ernica, Benvenuto Fabrizi, e i familiari del Soldato Veronesi.

Il tributo dell'Esercito Rivolgendosi ai presenti, il Generale Mirra ha sottolineato come l'omaggio a Veronesi rappresenti un riconoscimento a tutti i militari che hanno servito l'Italia, richiamando valori di dovere, coraggio, lealtà e fedeltà alle Istituzioni. "L'operato delle donne e degli uomini in uniforme continua a ispirarsi a chi ha servito la Patria in nome di quegli ideali, rinnovando l'impegno a custodire e tramandare i valori immutati che costituiscono l'essenza stessa dell'Esercito Italiano".

La storia di un soldato Nato il 19 dicembre 1919, il Soldato Veronesi prestò servizio durante la Seconda guerra mondiale nell'8° Raggruppamento Artiglieria sul fronte greco-albanese e poi nei Balcani. Dopo l'8 settembre 1943 fu catturato e internato, vivendo la prigionia fino all'11 aprile 1945.