Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Prato, detenuto trovato morto in cella: doveva essere sentito dai pm

Cronaca
©Getty

Rodriguez Matute, accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio, aveva denunciato presunte violenze da parte dei poliziotti al momento del suo arresto

ascolta articolo

Un detenuto 26enne, che oggi avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura di Prato dopo che aveva denunciato presunte violenze subite da parte di alcuni poliziotti nel corso del suo arresto, è stato trovato morto all'alba nella sua cella nel carcere pratese della Dogaia. Il detenuto, l'honduregno Rodriguez Matute, era accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la notte del 12 maggio nel centro di Prato. Il cadavere è stato rinvenuto questa mattina dai suoi due compagni di cella, che hanno dato l'allarme. Il 118 ne ha certificato il decesso, avvenuto presumibilmente per arresto cardiaco. 

Cronaca: Ultime notizie

Prato, detenuto trovato morto in cella: doveva essere sentito dai pm

Cronaca

Rodriguez Matute, accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la...

Caldo, oggi 21 città con bollino rosso. In arrivo temporali e grandine

live Cronaca

Si allenta gradualmente la morsa  sull'Italia: le città da bollino rosso domani saranno solo...

Roma, abbandonati al sole e senza cibo: 13 cani salvati dai CC

Cronaca

La scoperta è stata dei militari della stazione di Le Rughe che, a seguito di un controllo mirato...

Volo Ryanair Bergamo-Catania con oltre 19 ore di ritardo

Cronaca

I passeggeri sarebbero dovuti partire venerdì scorso alle 21:05, ma l'aereo è decollato da Orio...

Respinto il reclamo della difesa, Cospito resta al 41 bis

Cronaca

L'anarchico è attualmente detenuto a Sassari ed è in regime di carcere duro dal 2022

Cronaca: i più letti