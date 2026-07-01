Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Civitanova Marche, uomo di 62 anni ucciso in casa a coltellate

Cronaca
©Ansa

L’uomo è stato trovato senza vita questa sera: sul corpo presenta diversi colpi d'arma da taglio. I vicini avevano chiamato un parente della vittima dopo aver sentito urla e rumori nell’appartamento. Si ipotizza un delitto avvenuto al termine di una violenta lite

ascolta articolo

Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita questa sera nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso con diversi colpi d'arma da taglio. Intorno alle ore 19 un parente della vittima ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi: era arrivato sul posto dopo essere stato avvisato da alcuni vicini di forti urla e rumori nell’appartamento. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore di vita di Pennesi. Nessuna posta viene scartata anche se si ipotizza un omicidio avvenuto al culmine di una violenta lite in casa.

Cronaca: Ultime notizie

Caldo, oggi 21 città con bollino rosso. In arrivo temporali e grandine

live Cronaca

Si allenta gradualmente la morsa  sull'Italia: le città da bollino rosso domani saranno solo...

Omicidio Piersanti Mattarella, esame Dna su impronta non dà risultati

Cronaca

Nessun esito dagli approfondimenti sull'impronta trovata nella Fiat 127 usata dai killer che, il...

Contrade del Palio di Siena 2026, fantini e cavalli favoriti

Cronaca

Tutto è pronto per il Palio di Siena: domani, giovedì 2 luglio, scendono in Piazza del Campo e...

Prato, detenuto trovato morto in cella: doveva essere sentito dai pm

Cronaca

Rodriguez Matute, accusato insieme a un 16enne italiano del tentato omicidio di un cameriere la...

L'Esercito onora l'esempio del Soldato Natale Veronesi di 106 anni

Cronaca

Consegnate al reduce di classe 1919 la Medaglia commemorativa 1940-1943, la Medaglia d'Onore per...

Cronaca: i più letti