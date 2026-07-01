Civitanova Marche, uomo di 62 anni ucciso in casa a coltellate

L’uomo è stato trovato senza vita questa sera: sul corpo presenta diversi colpi d'arma da taglio. I vicini avevano chiamato un parente della vittima dopo aver sentito urla e rumori nell’appartamento. Si ipotizza un delitto avvenuto al termine di una violenta lite

Un uomo di 62 anni, Marco Pennesi, è stato trovato senza vita questa sera nella sua abitazione in via Matteotti, a Civitanova Marche, ucciso con diversi colpi d'arma da taglio. Intorno alle ore 19 un parente della vittima ha lanciato l’allarme chiamando i soccorsi: era arrivato sul posto dopo essere stato avvisato da alcuni vicini di forti urla e rumori nell’appartamento. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Gli investigatori stanno ricostruendo nel dettaglio le ultime ore di vita di Pennesi. Nessuna posta viene scartata anche se si ipotizza un omicidio avvenuto al culmine di una violenta lite in casa.