Bologna, sale sul lucernario e precipita per 6 piani: muore 26enne

Il tragico incidente è avvenuto a San Lazzaro di Savena. Il giovane sarebbe salito sul terrazzo per evitare un confronto fra due amiche, passando su una lamina di plexiglass vecchia e indebolita dal caldo, che ha ceduto facendolo cadere nel vuoto. I condomini hanno sentito il tonfo e, usciti dagli appartamenti, lo hanno trovato senza vita oltre il vano scale ascolta articolo

Giovanni Luppi, 26 anni, sarebbe morto precipitando dal tetto dopo aver tentato di evitare una probabile discussione fra la sua fidanzata e un'amica salendo sul terrazzo condominiale dello stabile di via Pio La Torre, a San Lazzaro di Savena (Bologna). È questo il probabile retroscena del tragico incidente avvenuto ieri. Secondo la ricostruzione degli investigatori, temeva che la ragazza invaghita di lui scoprisse la relazione con la fidanzata, che vive al sesto piano. Quando ha saputo che stava arrivando all'improvviso, avrebbe cercato un riparo rapido per non creare tensioni tra le due.

La dinamica dell'incidente Per nascondersi, avrebbe attraversato la zona dei lucernari, passando sopra una lamina di plexiglass vecchia e resa fragile dal caldo intenso di ieri. La superficie si sarebbe frantumata in un attimo, facendo precipitare il giovane nel vuoto. Il tonfo è stato sentito dai condomini, che sono usciti dagli appartamenti per capire cosa fosse accaduto. Anche le amiche sono accorse: oltre il vano scale, hanno trovato il corpo del ventiseinne, ormai senza vita.

Sindaca San Lazzaro: "Tragedia che lascia senza parole" "San Lazzaro ieri è stata colpita da una tragedia che lascia senza parole. La morte di Giovanni Luppi, così giovane a soli 26 anni, provoca un dolore profondo in tutta la nostra comunità. Di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta, ogni parola sembra insufficiente", ha dichiarato la sindaca di San Lazzaro di Savena, Marilena Pillati. La prima cittadina ha aggiunto: "A nome dell'Amministrazione comunale e di tutta la città, voglio esprimere il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. In questo momento di immensa sofferenza, la comunità si stringe attorno a loro con affetto e partecipazione".