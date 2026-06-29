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Cronaca

"Mamma, sono lo stesso di prima": il coming out raccontato ai genitori

Giulia Mengolini

©Getty

Dentro il percorso delle famiglie di persone LGBTQIA+, il coming out segna spesso un momento di frattura. Soprattutto nei casi di giovani persone transgender, racconta la presidente di AGEDO, nata nel 1993 come rete di supporto. “Molti genitori ci chiedono anche come fare a sopportare la perdita di un figlio o di una figlia. Perché spesso, inizialmente, la transizione di genere assomiglia a un lutto. Il primo passo per risolverlo è non rimanere soli". Il racconto

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