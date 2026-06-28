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Triplice omicidio a Roma, uccisi padre, madre e figlia di 8 anni: si cerca un sospettato

Cronaca
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Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città: padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne: è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato

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A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città: padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi: ha combattuto con l'aggressore, poi è riuscito a fuggire ed è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli con traumi in varie parti del corpo e uno importante al cranio. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato: la polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni.

Cos’è successo

Le tre vittime sono il 39enne Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahan Momotaj e la loro bimba Arowa. Nella serata di venerdì i vicini di casa hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento della famiglia, al primo piano di una palazzina, e hanno dato l’allarme. Qualcuno ha detto di aver visto un uomo fuggire a piedi. I soccorritori, davanti alla porta d'ingresso del condominio, hanno trovato il figlio maggiore ferito: l’hanno portato in ospedale e sarà ascoltato dagli investigatori quando le sue condizioni lo permetteranno. Per gli altri tre membri della famiglia, invece, non c’era più nulla da fare.

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Le indagini

La polizia scientifica ha lavorato per ore nell'abitazione e nelle scale del condominio, dove c’erano diverse tracce di sangue. Sono state sequestrate anche l'arma del delitto, una mannaia che l'aggressore ha lasciato in casa prima di fuggire, e una felpa insanguinata ritrovata in un parcheggio a pochi metri di distanza dalla palazzina di via Montiglio.

Le ricerche del sospettato

I sospetti degli agenti della Squadra Mobile di Roma, sin da subito, si sono concentrati sulla rete di conoscenze della coppia e poi su un uomo di origini bengalesi che ora è ricercato: a uccidere la famiglia, secondo chi indaga, sarebbe stato il 43enne Shahadat Hossain, considerato da loro un amico. L’ipotesi più accreditata è che il movente sia legato a molestie. Il sospettato, in Italia da tempo, aveva presentato un anno fa una richiesta di protezione internazionale alla Questura di Frosinone e l'istanza è ancora in valutazione. In queste ore sono stati sentiti alcuni connazionali da cui, all'epoca, riferiva di essere ospitato. La polizia ha diffuso foto e generalità dell’uomo, invitando i cittadini a farsi avanti in caso di notizie. Ieri è scattato anche un blitz su un treno fermo alla stazione di Bologna, dopo la segnalazione di un uomo che somigliava al sospettato, ma si è trattato di un falso allarme.

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