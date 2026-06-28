Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città: padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne: è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli. Il responsabile sarebbe un uomo che la famiglia, di origini bengalesi, conosceva bene e che ora è ricercato ascolta articolo

A Roma continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia ovest della città: padre, madre e figlia di 8 anni sono stati accoltellati mentre si trovavano nella loro abitazione. L'unico a salvarsi è stato il figlio ventenne della coppia di origini bengalesi: ha combattuto con l'aggressore, poi è riuscito a fuggire ed è ricoverato in prognosi riservata al policlinico Gemelli con traumi in varie parti del corpo e uno importante al cranio. Il responsabile degli omicidi sarebbe un uomo che la famiglia conosceva bene e che ora è ricercato: la polizia nelle scorse ore ha diffuso la foto del sospettato e le sue generalità. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio e lesioni.

Cos’è successo Le tre vittime sono il 39enne Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahan Momotaj e la loro bimba Arowa. Nella serata di venerdì i vicini di casa hanno sentito delle urla provenire dall’appartamento della famiglia, al primo piano di una palazzina, e hanno dato l’allarme. Qualcuno ha detto di aver visto un uomo fuggire a piedi. I soccorritori, davanti alla porta d'ingresso del condominio, hanno trovato il figlio maggiore ferito: l’hanno portato in ospedale e sarà ascoltato dagli investigatori quando le sue condizioni lo permetteranno. Per gli altri tre membri della famiglia, invece, non c’era più nulla da fare. Vedi anche Triplice omicidio a Roma, si cerca amico di famiglia connazionale