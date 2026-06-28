Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Omicidio a Mentana (Roma): vede un uomo con la ex e lo uccide a calci e pugni

Cronaca
©Ansa

Arrestato un 49enne, che sarebbe stato sotto l'effetto di stupefacenti. La vittima è un 46enne

ascolta articolo

Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura, e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri: a quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti.

L'intervento dei carabinieri

I fatti si sono verificati alle prime luci dell'alba in via Sant'Antonioa Mentana. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione dell'Ares 118 relativa a una lite tra due uomini. All'arrivo dei militari, il 46enne era già a terra in gravissime condizioni. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Monterotondo, dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul posto è stato identificato anche un uomo di 49 anni, successivamente arrestato.

La ricostruzione dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 49enne stava transitando in auto lungo via Sant'Antonio quando ha visto la vittima mentre conversava con una giovane donna. Gli accertamenti svolti dai militari avrebbero evidenziato che tra l'uomo arrestato e la donna vi era stata una breve relazione sentimentale, conclusa alcune settimane prima. L'uomo è quindi sceso dall'auto e ha aggredito il 46enne con violenti calci e pugni. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti. L'aggressione avrebbe provocato la caduta della vittima e le gravissime lesioni che ne hanno causato il decesso.

Cronaca: Ultime notizie

Caldo record, bollino rosso 18 città. Picco non prima di domani. LIVE

live Cronaca

Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli...

Roma, uccisi padre, madre e figlia di 8 anni: si cerca un sospettato

Cronaca

Continuano le indagini sul triplice omicidio avvenuto venerdì sera a Casalotti, nella periferia...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle aperture dei giornali, il "traballante" accordo tra Israele e Libano, con le proteste per...

16 foto

Proseguono ricerche marito ministra Roccella disperso nel lago di Vico

Cronaca

Subito dopo l'allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui, sul posto hanno operato le...

Quando e dove finisce il caldo afoso? Le previsioni meteo

Cronaca

Anche oggi, domenica 28 giugno, sono 18 i bollini rossi che identificano i centri urbani con il...

Cronaca: i più letti