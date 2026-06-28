Arrestato un 49enne, che sarebbe stato sotto l'effetto di stupefacenti. La vittima è un 46enne
Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura, e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri: a quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti.
L'intervento dei carabinieri
I fatti si sono verificati alle prime luci dell'alba in via Sant'Antonioa Mentana. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione dell'Ares 118 relativa a una lite tra due uomini. All'arrivo dei militari, il 46enne era già a terra in gravissime condizioni. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Monterotondo, dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul posto è stato identificato anche un uomo di 49 anni, successivamente arrestato.
La ricostruzione dell'aggressione
Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, il 49enne stava transitando in auto lungo via Sant'Antonio quando ha visto la vittima mentre conversava con una giovane donna. Gli accertamenti svolti dai militari avrebbero evidenziato che tra l'uomo arrestato e la donna vi era stata una breve relazione sentimentale, conclusa alcune settimane prima. L'uomo è quindi sceso dall'auto e ha aggredito il 46enne con violenti calci e pugni. Secondo la ricostruzione investigativa, l'uomo era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti al momento dei fatti. L'aggressione avrebbe provocato la caduta della vittima e le gravissime lesioni che ne hanno causato il decesso.