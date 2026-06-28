Arrestato un 49enne, che sarebbe stato sotto l'effetto di stupefacenti. La vittima è un 46enne ascolta articolo

Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura, e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri: a quanto emerge era sotto l'effetto di stupefacenti.

L'intervento dei carabinieri I fatti si sono verificati alle prime luci dell'alba in via Sant'Antonioa Mentana. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione dell'Ares 118 relativa a una lite tra due uomini. All'arrivo dei militari, il 46enne era già a terra in gravissime condizioni. I sanitari lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Monterotondo, dove è deceduto poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul posto è stato identificato anche un uomo di 49 anni, successivamente arrestato.