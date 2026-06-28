Ad agire sarebbe stata una banda di professionisti: prima di entrare in casa avrebbero manomesso gli hard disk delle telecamere
Un furto è stato commesso ieri sera nella casa della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. La villa dove risiede la prima cittadina con la famiglia si trova in contrada Torre Mozza, nel quartiere Rudiae alla periferia della città, in una zona residenziale. Al momento del furto in casa non c'era nessuno. La sindaca lo ha scoperto al suo rientro in tarda serata.
La banda avrebbe manomesso gli hard disk delle telecamere
Stando a quanto si apprende, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti. Prima di entrare in casa, sarebbero stati manomessi gli hard disk delle telecamere. Il bottino, ancora da quantificare, comprenderebbe argenteria, gioielli e monili in oro. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno fatto un primo sopralluogo ieri sera e un altro questa mattina. Non si esclude che la banda avesse monitorato gli spostamenti della sindaca per agire indisturbata.