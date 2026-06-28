La banda avrebbe manomesso gli hard disk delle telecamere

Stando a quanto si apprende, ad agire sarebbe stata una banda di professionisti. Prima di entrare in casa, sarebbero stati manomessi gli hard disk delle telecamere. Il bottino, ancora da quantificare, comprenderebbe argenteria, gioielli e monili in oro. Sull'episodio indagano i carabinieri, che hanno fatto un primo sopralluogo ieri sera e un altro questa mattina. Non si esclude che la banda avesse monitorato gli spostamenti della sindaca per agire indisturbata.