Forte dei Marmi, furto da mezzo milione in una villa di Andrea Bocelli

Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di mezzo milione di euro. Quello messo a segno nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno da una banda di ladri è un colpo studiato nei dettagli. I ladri hanno sfruttato l'assenza della famiglia americana che ha affittato la villa per passare le vacanze in Versilia entrando in azione tra le 21 e la mezzanotte.

Una volta all'interno dell'abitazione, i ladri hanno rovistato nelle stanze impossessandosi di un ingente bottino composto da gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. L'ammontare esatto della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di un valore che potrebbe sfiorare i 500 mila euro. Un danno considerevole sul quale stanno facendo luce i carabinieri, impegnati nelle indagini per risalire agli autori del furto. Dai rilievi eseguiti nell'abitazione è emerso che la villa, al momento del colpo, non sarebbe stata chiusa in modo adeguato. Inoltre, l'impianto di allarme installato nell'immobile non risultava inserito, un elemento che potrebbe aver agevolato l'azione della banda.

Il sindaco: "Dispiace ma come Comune non possiamo fare di più"

"Mi dispiace veramente di quanto avvenuto - commenta il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi - Sono stato informato e ho piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine. Come Comune però mi sento di dire che non possiamo davvero fare più di quanto già messo in campo: abbiamo assunto 20 agenti di polizia locale, due pattuglie di guardie giurate girano nel centro del paese monitorando la zona. Abbiamo 140 telecamere in 9 chilometri di territorio, e siamo in procinto, perché abbiamo già investito i soldi, di installarne altre 26 nuove. Abbiamo chiesto rinforzi al ministero e stiamo già pagando vitto e alloggio alle unità delle forze dell’ordine che sono arrivate per l’estate. Stiamo mettendo in campo tutto quello che abbiamo. Per questo lancio un appello: si installino e si sfruttino al massimo anche le protezioni di cui ciascuno dispone, come i sistemi antifurto".