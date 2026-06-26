Meteo, caldo e temperature fino a 40° nel weekend. Poi forti temporali

Meteo, caldo e temperature fino a 40° nel weekend poi temporali e grandine. Le previsioniCronaca
Introduzione
Sabato 27 e domenica 28 giugno si attende ancora un caldo intenso, con temperature intorno ai 40° in mezza Italia. Mercoledì 1° luglio si dovrebbe verificare, invece, un netto calo termico dovuto a una perturbazione nordica. Un cambiamento che potrebbe provocare fenomeni intensi, come grandinate e raffiche di vento.
Quello che devi sapere
Entro luglio il caldo si attenuerà
Entro i primi giorni di luglio, l'anticiclone Caronte, responsabile del caldo asfissiante che stiamo vivendo, si attenuerà grazie a una perturbazione atlantica, che nel giro di 5-6 giorni dovrebbe riuscire a impattare sull'Italia.
40°C fino a lunedì 29 giugno
Questo weekend ci si aspetta ancora un'altra ondata di caldo africano e le temperature saliranno inesorabilmente fino a lunedì 29 giugno. Dalla pianura padana alle isole maggiori si registreranno 40°C reali o percepiti e l'indice bioclimatico di disagio raggiungerà il livello massimo di "pericolo".
Mercoledì 1° luglio cambieranno le temperature
Tra lunedì 29 e martedì 30 dovrebbero arrivare i primi forti temporali in montagna, ma il vero cambio di passo si verificherà mercoledì 1° luglio. Quando la perturbazione groenlandese-islandese farà perdere forza all'anticiclone, con correnti di aria fresca provenienti dal nord.
Al calo termico potrebbero seguire grandinate e forte vento
Il calo termico potrebbe provocare fenomeni intensi, come grandinate e colpi di vento. Al primo cambio di scenario di mercoledì, ne seguirà infatti un secondo intorno al 3 luglio, determinando una netta frenata all'estate. Ma mentre si attende il cambio di temperature, è bene tutelarsi dal caldo intenso atteso nel weekend.