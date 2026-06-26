Auto fuori strada nel Foggiano, tre morti

Due uomini e una donna, tutti trentenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano è uscita di strada. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine

Tre persone hanno perso la vita in un incidente stradale nel Foggiano. All'alba di oggi, lungo la Statale 89, all'altezza del chilometro 178+300 della direttrice che collega Foggia a Manfredonia, un'auto con a bordo due uomini e una donna e' uscita fuori strada, ribaltandosi. Le tre persone viaggiavano su una Opel Corsa completamente distrutta nell’impatto. I tre erano morti sul colpo e i loro colpi sono stati estratti dalle lamiere della vettura dai vigili del fuoco. In corso i rilievi per accertare le cause dell'incidente. Le salme sono a disposizione del magistrato.

Indagini in corso

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle tre persone. Presente anche un elisoccorso. Necessario il lungo intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per estrarre gli occupanti dall’abitacolo. Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia. Sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La circolazione lungo la SS 89 ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione del mezzo incidentato.