Il sistema di allarme pubblico per il rischio di "collasso grandi dighe" coinvolgerà oggi, 25 giugno, i comuni limitrofi alla diga di Porto della Torre, in provincia di Varese. Domani, 26 giugno, toccherà alla diga di Salionze e quindi ad alcuni comuni della provincia di Mantova e Verona

Oggi, 25 giugno 2026, si terrà un nuovo test IT-Alert in Lombardia e Piemonte. Il sistema di allarme pubblico verrà attivato per il rischio di "collasso grandi dighe", coinvolgendo i comuni limitrofi alla diga di Porto della Torre, in provincia di Varese. Le simulazioni di domani, 26 giugno 2026, riguarderanno invece la diga di Salionze, includendo alcuni comuni della provincia di Mantova e di Verona.

Il test comprenderà l'invio di messaggi testuali e sonori

Le simulazioni mirano a verificare il corretto funzionamento del sistema, per assicurarsi che i flussi comunicativi previsti dal Piano di emergenza esterno delle dighe operino in maniera efficiente. Il Sistema di protezione civile sarà inoltre impegnato fino al 27 giugno nell'esercitazione nazionale “EXE PO 2026”, per la gestione del rischio idrogeologico e idraulico nell'intero bacino del fiume Po. L'operazione coinvolgerà le Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Come sempre, il test IT-Alert verrà attuato tramite l'invio di notifiche dirette testuali e sonore a tutti i cellulari collegati alle celle telefoniche delle aree interessate, anche se non connessi a internet. Intanto, il sistema nazionale di allarme pubblico, attivo ufficialmente dal 2024, è ancora in fase di sperimentazione per maremoti, attività vulcanica dello Stromboli e precipitazioni intense.