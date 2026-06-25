Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
Arrow-link
Arrow-link

Incendio Crans Montana, sopravvissuta: "L'uscita di sicurezza era chiusa con una catena"

Cronaca

A rivelarlo è Sofia, giovane italiana rimasta gravemente ferita la notte del rogo di Capodanno, che riferisce come la porta dell'interrato del Constellation fosse chiusa "fin dal primo giorno". La catena, in acciaio e fissata al maniglione, avrebbe impedito l'apertura di emergenza

ascolta articolo

Nella notte della tragedia di Capodanno a Crans-Montana, l'uscita di sicurezza dell'interrato del Constellation risultava sbarrata non solo da uno sgabello, ma anche da una catena. Il particolare viene rivelato oggi, a circa sei mesi dal rogo, da Sofia, ragazza italiana rimasta gravemente ferita, che ha incontrato i giornalisti.

 

Secondo la sua testimonianza "l'uscita d'emergenza è sempre stata chiusa, fin dal primo giorno che io sono entrata in questa situazione, è sempre stata chiusa con una catena e un lucchetto", racconta. Si trattava, precisa Sofia, di "una catena di acciaio, come quelle per legare le biciclette" fissata direttamente "al maniglione". 

Cronaca: Ultime notizie

Caldo africano, il picco lunedì prossimo. Bollino rosso in 17 città

live Cronaca

Continua l'allerta per le ondate di calore in Italia. Oggi bollino rosso in 17 città: Ancona,...

Milano, treno bloccato con 300 passeggeri e senza aria condizionata

Cronaca

Sul sito di Rfi si segnalano rallentamenti della circolazione nel nodo di Lambrate per...

Milano, uomo muore soffocato dopo lite con i coinquilini

Cronaca

Arrestati in flagranza cinque peruviani per omicidio volontario con dolo eventuale in concorso....

Crans Montana, sopravvissuta: "Uscita di sicurezza chiusa con catena"

Cronaca

A rivelarlo è Sofia, giovane italiana rimasta gravemente ferita la notte del rogo di Capodanno,...

Incidente Savona, oggi i funerali di Sofia Barbieri a Ceriale

Cronaca

La ragazza di 23 anni ha perso la vita in un incidente stradale la notte tra il 19 e il 20 giugno...

Cronaca: i più letti