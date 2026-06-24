Cristiana Brandolini d'Adda, morta ultima sorella dell'Avv. Agnelli

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Cristiana Brandolini d'Adda, morta a 99 anni l'ultima sorella dell'Avvocato Agnelli

Cronaca

Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione

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È morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini d'Adda. Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole — scomparsa nel dicembre 2025 — e i fratelli Gianni, l'Avvocato, Giorgio e Umberto. Aveva 99 anni; fu particolarmente legata al fratello Gianni, che ne condivideva il gusto e la misura. 

L'amore per l'arte

Nata a Torino il 16 febbraio 1927, quinta di sette figli, Cristiana Brandolini d'Adda sposò nel 1947 il conte Brando Brandolini d'Adda, nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina, a Roma. Dal matrimonio nacquero quattro figli: Tiberto, Leonello, Nuno e Brandino. Lontana per scelta dai riflettori, divise la sua vita tra Venezia, la tenuta di Vistorta, nel Friuli, con la villa e il parco all'inglese ridisegnato da Russell Page, e Parigi, dove dal 1968 abitò sulla Rive Gauche. Celebre per l'eleganza, fu ritratta, tra gli altri, da Cecil Beaton e da Horst P. Horst, e ammirata per il suo gusto nella moda e negli interni. Spirito libero e amante delle arti, sostenne la Fondation de la Vocation di Marcel Bleustein- Blanchet e il Watermill Center di Robert Wilson.

Un'immagine d'archivio del 25 gennaio 2003 mostra le sorelle Agnelli: (da S) Susanna, Cristiana, Clara e Maria Sole.

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