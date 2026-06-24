Cristiana Brandolini d'Adda, morta ultima sorella dell'Avv. Agnelli

È morta nella sua casa di Venezia Cristiana Brandolini d'Adda. Figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte di San Faustino, nipote di Giovanni Agnelli, fondatore della Fiat, era l'ultima esponente ancora in vita della sua generazione: le sorelle Clara, Susanna e Maria Sole — scomparsa nel dicembre 2025 — e i fratelli Gianni, l'Avvocato, Giorgio e Umberto. Aveva 99 anni; fu particolarmente legata al fratello Gianni, che ne condivideva il gusto e la misura.