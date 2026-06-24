Duplice omicidio a Camaiore, uccisi madre e figlio: chi erano

Il ragazzo si chiamava Mirko, aveva 24 anni e la passione per musica e canto. Sua mamma aveva 52 anni. Ad ucciderli, a colpi d'arma da fuoco, nella casa di famiglia, sarebbe stato il padre del giovane, e marito della donna, Piero

Vicino a Camaiore, tra le località Pieve e Casoli, un uomo di 62 anni, Piero Moriconi, avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie moglie Katy Andreoni, di 52 anni, e il figlio 24enne Mirko , all’interno dell’abitazione di famiglia. L'uomo è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno poi preso in consegna e arrestato. Ecco chi sono le vittime e cosa sappiamo fino ad ora.

Mirko Moriconi, il ragazzo di 24 anni, ucciso insieme alla madre, usava un nome d’arte: Michelangelo Andreoni. Sul suo profilo Instagram, come riporta anche Il Tirreno, il giovane usava un nome di fantasia e il cognome della mamma. Classe 2002, cantante, aveva partecipato anche ad alcuni concorsi canori a livello regionale. Una delle sue canzoni era dedicata proprio alla madre, come si evince dall'ultimo post, risalente a tre giorni fa. Della mamma di Mirko, Katy Andreoni, per ora si sa che aveva 52 anni e che, in diversi post sui social del figlio, appariva in foto insieme a lui. "La mia complice di vita, la mia migliore amica, la mia forza, Mia madre tvb", si legge, ad esempio, a corredo di un'immagine che ritrae i due insieme, tempo fa.

La dinamica dell'accaduto

A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa, allertati dal rumore degli spari. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, il 62enne è stato trovato sul tetto della casa, e le forze dell'ordine lo hanno bloccato. Non avrebbe opposto resistenza. Secondo primi racconti avuti sul posto, l'uomo da qualche tempo era esasperato dai comportamenti dei familiari e si sarebbe lamentato con i conoscenti, che lo avrebbero trovato turbato. Appena i Carabinieri hanno messo in sicurezza la scena disarmando il 62enne, il medico del 118 ha constatato la morte per ferite di arma da fuoco sia della donna sia del giovane.