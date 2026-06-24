Duplice omicidio a Camaiore, uccisi madre e figlio: chi erano

Il ragazzo si chiamava Mirko, aveva 24 anni e la passione per musica e canto. Sua mamma aveva 52 anni. Ad ucciderli, a colpi d'arma da fuoco, nella casa di famiglia, sarebbe stato il padre del giovane, e marito della donna, Piero
Vicino a Camaiore, tra le località Pieve e Casoli, un uomo di 62 anni, Piero Moriconi, avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie moglie Katy Andreoni, di 52 anni, e il figlio 24enne Mirko, all’interno dell’abitazione di famiglia. L'uomo è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri, che lo hanno poi preso in consegna e arrestato. Ecco chi sono le vittime e cosa sappiamo fino ad ora.
Chi erano le vittime: mamma e figlio
Mirko Moriconi, il ragazzo di 24 anni, ucciso insieme alla madre, usava un nome d’arte: Michelangelo Andreoni. Sul suo profilo Instagram, come riporta anche Il Tirreno, il giovane usava un nome di fantasia e il cognome della mamma. Classe 2002, cantante, aveva partecipato anche ad alcuni concorsi canori a livello regionale. Una delle sue canzoni era dedicata proprio alla madre, come si evince dall'ultimo post, risalente a tre giorni fa. Della mamma di Mirko, Katy Andreoni, per ora si sa che aveva 52 anni e che, in diversi post sui social del figlio, appariva in foto insieme a lui. "La mia complice di vita, la mia migliore amica, la mia forza, Mia madre tvb", si legge, ad esempio, a corredo di un'immagine che ritrae i due insieme, tempo fa.
La dinamica dell'accaduto
A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa, allertati dal rumore degli spari. Quando i Carabinieri sono arrivati sul posto, il 62enne è stato trovato sul tetto della casa, e le forze dell'ordine lo hanno bloccato. Non avrebbe opposto resistenza. Secondo primi racconti avuti sul posto, l'uomo da qualche tempo era esasperato dai comportamenti dei familiari e si sarebbe lamentato con i conoscenti, che lo avrebbero trovato turbato. Appena i Carabinieri hanno messo in sicurezza la scena disarmando il 62enne, il medico del 118 ha constatato la morte per ferite di arma da fuoco sia della donna sia del giovane.
Strage familiare a Camaiore, i soccorsi sul posto. FOTO
Duplice sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni, Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, nell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, personale sanitario e mezzi del 118. Ecco le immagini dall’area della tragedia