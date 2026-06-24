Poco prima delle ore 15, un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso la moglie e il figlio all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno chiamato i soccorsi

Duplice omicidio nel pomeriggio di oggi sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia. Poco prima delle ore 15, un uomo di 62 anni, Piero Moriconi, avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all’interno dell’abitazione di famiglia. Secondo una prima ricostruzione, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto immediato aiuto. La centrale operativa del 118 ha ricevuto la chiamata alle 14.32, segnalando una sparatoria in corso a Camaiore, nella zona di Pieve, e la presenza di una persona armata sul tetto dell’abitazione.

L'uomo ai vicini: "Mi sono liberato di loro"

"Mi sono liberato di loro" avrebbe detto l'uomo ai parenti e ai vicini che sono accorsi nella casa di Pieve di Camaiore. Moriconi è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. Le vittime sono Kathy Andreoni, la moglie, 52enne, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni. Quest'ultimo, sempre secondo una prima ricostruzione, era stato a pranzo da dei parenti e poi verso le 14,30 è rientrato in casa dove c'erano entrambi i genitori. Trascorso poco tempo il padre ha impugnato l'arma e li ha uccisi, verosimilmente per un contrasto familiare su cui sono già in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di soccorso: l’automedica del 118 di Viareggio, un’ambulanza con infermiere della Misericordia di Camaiore, la Croce Rossa di Viareggio, l’elisoccorso Pegaso 3 e i carabinieri, oltre all’allerta per i vigili del fuoco. Una volta messa in sicurezza l’area dalle forze dell’ordine, il personale sanitario ha potuto constatare il decesso delle due vittime. L’autore del gesto è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.