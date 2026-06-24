Strage familiare a Camaiore, i soccorsi sul posto. FOTO

Duplice sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni, Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, nell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, personale sanitario e mezzi del 118. Ecco le immagini dall’area della tragedia