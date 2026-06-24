Strage familiare a Camaiore, i soccorsi sul posto. FOTO

Duplice sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni, Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, nell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, personale sanitario e mezzi del 118. Ecco le immagini dall’area della tragedia
- Polizia, carabinieri e personale sanitario presidiano la strada nei pressi dell’abitazione dove un uomo di 63 anni ha ucciso moglie e figlio. L’autore del gesto, secondo le prime informazioni, è rimasto sul posto fino all’arrivo dei carabinieri.
- Agenti della Polizia Locale osservano l’area vicino all’abitazione. Il perimetro è stato controllato dalle forze dell’ordine durante le operazioni successive all’allarme.
- Una vettura dei Carabinieri è parcheggiata nei pressi della casa, mentre operatori e personale in giubbotto ad alta visibilità sono presenti sul posto. La zona è rimasta sotto controllo per consentire gli accertamenti.
- Forze dell’ordine e personale sanitario davanti all’abitazione dove si è consumata la tragedia familiare a Camaiore, in località Vado. L’area è stata delimitata per consentire le verifiche e mettere in sicurezza la zona.
- Un’automedica del 118 nei pressi dell’abitazione. Secondo quanto riferito, sul posto sono arrivati diversi mezzi di soccorso, tra cui l’automedica di Viareggio e ambulanze della zona.
- Un carabiniere percorre la strada vicino all’abitazione insieme a un uomo in abiti civili. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area per ricostruire la dinamica dei fatti.
- Il nastro dei Carabinieri delimita l’accesso alla zona dell’intervento. La strada è stata chiusa durante le operazioni di soccorso e i rilievi.
- La casa dove è avvenuto il delitto si trova sulle colline di Camaiore, nella zona indicata dalle prime informazioni come Pieve e località Vado.
- Un carabiniere presidia la strada vicino all’abitazione, accanto a una vettura dell’Arma. Le indagini sono in corso per chiarire il contesto in cui è maturata la tragedia.
- Carabinieri e altri operatori si trovano davanti al cancello dell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è stato lanciato da alcuni familiari dopo aver udito gli spari.
- Mezzi delle forze dell’ordine e sanitari sono schierati lungo la strada vicino alla casa. Dopo la messa in sicurezza dell’area, il personale sanitario ha constatato il decesso di Kathy Andreoni e Mirko Moriconi.