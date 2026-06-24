Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Strage familiare a Camaiore, i soccorsi sul posto. FOTO

Cronaca fotogallery
11 foto

Duplice sulle colline di Camaiore, in località Vado, in Versilia. Secondo le prime ricostruzioni, Piero Moriconi, 63 anni, ha ucciso a colpi di fucile la moglie Kathy Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko Moriconi, 24 anni, nell’abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, personale sanitario e mezzi del 118. Ecco le immagini dall’area della tragedia

Cronaca: Ultime Gallery

Villa Certosa, la storica residenza estiva di Silvio Berlusconi FOTO

Cronaca

La residenza sarda di Silvio Berlusconi, nota come Villa Certosa, è una delle proprietà più...

4 foto

Alemanno esce dal carcere di Rebibbia accolto dai sostenitori. FOTO

Cronaca

L'ex sindaco di Roma ha lasciato il carcere di Rebibbia dopo 18 mesi di reclusione....

9 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 24 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le recenti dichiarazioni della...

16 foto

Milano, agente della polizia locale muore durante inseguimento. FOTO

Cronaca

Francesco Imprezzabile è morto dopo essere caduto dalla moto mentre inseguiva un’auto che...

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 giugno: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo le dimissioni del premier...

16 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Caldo record, Schillaci: "Domani riunione tecnica al ministero". LIVE

    live Cronaca

    Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso: ieri 15, oggi 16, domani...

    Ragazzi morti nel canale a Senago, il 18enne al gip: "Chiedo scusa"

    Cronaca

    Gabriele Popovici si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha voluto rendere una breve...

    Blackout, cosa fare e chi chiamare in caso di interruzione di energia

    Cronaca

    Blackout continui, condizionatori che smettono di funzionare e ascensori bloccati. L’ondata di...