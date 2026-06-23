Lorenzo Spasiano è stato ucciso la notte scorsa da un proiettile che lo ha raggiunto al torace davanti la sua abitazione. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il giovane è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Le indagini sono affidate ai carabinieri del nucleo operativo Stella. Dinamica e matrice dell'omicidio sono ancora da chiarire

Questa notte, un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione, in via Caprera nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.