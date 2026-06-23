Bambino morto in minimoto ad Avellino: negativi i test su autista Jeep

L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di ieri tra Moschiano e Lauro, in provincia di Avellino: il mezzo che guidava il piccolo si è scontrato violentemente con una Jeep Renegade sulla provinciale che collega i due comuni. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 sono stati vani e a nulla è servito neppure il trasferimento del bimbo all'ospedale Moscati

È risultato negativo ai test farmacologici il 28enne di Caserta alla guida della Jeep, con altre tre persone a bordo, che ieri pomeriggio si è scontrato con la moto minicross condotta dal bambino di 10 anni di Moschiano, in provincia di Avellino, morto sul colpo dopo il violentissimo impatto. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri in un tornante della strada che collega il comune di Moschiano a quello di Lauro. Il bambino era preceduto dall'auto guidata dal padre. L'impatto, avvenuto in corrispondenza di un tornante della carreggiata, è stato violentissimo e la vittima, che indossava il casco, è stata sbalzata a diversi metri di distanza.