Morto Bachisio Bandinu, scrittore che ha raccontato la cultura sarda

Saggista e giornalista, era nato a Bitti (Nuoro), nel 1939. Aveva dedicato la sua vita allo studio della società isolana e della sua trasformazione. Aveva 87 anni ascolta articolo

Si è spento a Golfo Aranci (Olbia), all'età di 87 anni, Bachisio Bandinu, giornalista, scrittore, saggista sardo, direttore dell'Unione Sarda dal 1999 al 2001 e autore capisaldi della cultura isolana. Aveva dedicato gran parte della sua vita a studiare e analizzare la società sarda, la sua trasformazione, le sue anime, occupandosi della tradizione pastorale e della sua metamorfosi turistica, con opere come Il re è un feticcio, scritto a quattro mani con Gaspare Barbiellini, Costa Smeralda. Come nasce una favola turistica, Narciso in vacanza. Il turismo in Sardegna tra mito e storia. Più rcentemente aveva collaborato con il giovane scrittore Matteo Porru pubblicando con lui Domani è un altro mondo.

La formazione Bandinu era nato a Bitti, in provincia di Nuoro, nel 1939, e dopo gli studi classici si era laureato all'università di Cagliari con una tesi dal titolo Fogazzaro e il modernismo. Diplomatosi in giornalismo all'Università del Sacro Cuore a Milano, aveva collaborato con Il Corriere della Sera dal 1973 al 1985. Aveva insegnato alle superiore in diversi istituti in Lombardia e poi a Cagliari. Nel 1972 si iscrisse all'ordine dei giornalisti della Lombardia e nel 1987 a quello della Sardegna.