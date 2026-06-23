Morto Bachisio Bandinu, scrittore che ha raccontato la cultura sarda

Morto Bachisio Bandinu, scrittore che ha raccontato la cultura sardaCronaca
Saggista e giornalista, era nato a Bitti (Nuoro), nel 1939. Aveva dedicato la sua vita allo studio della società isolana e della sua trasformazione. Aveva 87 anni
Si è spento a Golfo Aranci (Olbia), all'età di 87 anni, Bachisio Bandinu, giornalista, scrittore, saggista sardo, direttore dell'Unione Sarda dal 1999 al 2001 e autore capisaldi della cultura isolana. Aveva dedicato gran parte della sua vita a studiare e analizzare la società sarda, la sua trasformazione, le sue anime, occupandosi della tradizione pastorale e della sua metamorfosi turistica, con opere come Il re è un feticcio, scritto a quattro mani con Gaspare Barbiellini, Costa Smeralda. Come nasce una favola turistica, Narciso in vacanza. Il turismo in Sardegna tra mito e storia. Più rcentemente aveva collaborato con il giovane scrittore Matteo Porru pubblicando con lui Domani è un altro mondo.
La formazione
Bandinu era nato a Bitti, in provincia di Nuoro, nel 1939, e dopo gli studi classici si era laureato all'università di Cagliari con una tesi dal titolo Fogazzaro e il modernismo. Diplomatosi in giornalismo all'Università del Sacro Cuore a Milano, aveva collaborato con Il Corriere della Sera dal 1973 al 1985. Aveva insegnato alle superiore in diversi istituti in Lombardia e poi a Cagliari. Nel 1972 si iscrisse all'ordine dei giornalisti della Lombardia e nel 1987 a quello della Sardegna.
Il commento della presidente di Regione Alessandra Todde
“La Sardegna perde Bachisio Bandinu, intellettuale raro, voce libera e profonda della nostra cultura”, ha commentato la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. “Ha saputo leggere la nostra terra oltre la superficie del racconto identitario, interrogandone le fratture, le metamorfosi, le persistenze. Nei suoi scritti – prosegue Todde - resta una lezione preziosa sul rapporto tra memoria, modernità e coscienza collettiva. Mi mancheranno le nostre conversazioni e i confronti, a volte duri ma sinceri, di chi voleva sempre il bene della sua terra e dei sardi. Alla sua famiglia va il mio cordoglio più sincero. Adiosu Bachisio”.