Atm ha confermato lo sciopero di 24 ore proclamato dal sindacato Confial Trasporti per venerdì 26 giugno. Possibili disagi per metro, bus, tram e funicolare Como-Brunate, con servizio garantito solo in alcune fasce orarie. Ecco quali

Un altro venerdì complicato in vista per pendolari e passeggeri dei mezzi pubblici a Milano. Atm ha confermato lo sciopero in programma per venerdì 26 giugno, proclamato dal sindacato Confial trasporti. La protesta durerà 24 ore e potrebbe avere ripercussioni su metro, bus e tram, con possibili disagi per chi si sposta abitualmente in città.

Metro, bus e tram: le fasce garantite



“Il sindacato Confial trasporti ha proclamato uno sciopero che potrebbe avere conseguenze sul servizio delle nostre linee”, ha comunicato Atm in una nota. Il servizio sulle linee metropolitane M1, M2, M3, M4 e M5, così come su bus e tram, non sarà garantito dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. Le fasce in cui sarà possibile viaggiare con maggiore certezza saranno quindi due: dall’inizio del servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.



A rischio anche la funicolare Como-Brunate



Lo sciopero potrebbe coinvolgere anche la funicolare Como-Brunate, gestita da Atm. In questo caso il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 16.30 e dopo le 19.30, fino al termine delle corse. Come sempre, l’entità dei disagi dipenderà dall’adesione effettiva del personale alla protesta.



Le motivazioni dello sciopero



Alla base della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni. Atm riassume così le motivazioni indicate dal sindacato “sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie, problematiche di viabilità e di raggiungimento delle località di lavoro, pause per alcune tipologie di turni di lavoro e, in special modo, per gli orari notturni, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea, aumenti salariali”.