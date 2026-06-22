Leroy Merlin a Marcon (Venezia), malori per sostanza irritante

Le persone coinvolte presentano tutte sintomi lievi

I fatti sono stati resi noti dal sindaco del comune tramite un post su Facebook, nel quale Romanello ha spiegato che potrebbe essersi trattato di una dispersione di sostanze o, forse, di un uso improrio dello spray al peperoncino. "I vigili del fuoco e i soccorsi - ha scritto il primo cittadino - sono già sul posto e stanno lavorando per mettere in sicurezza l'area e, soprattutto, per assistere chi ne ha bisogno". Non è ancora chiara l'origine dell'accaduto, ma la situazione è sotto controllo. E Romanello ha garantito che terrà i concittadini "aggiornati", non appena avrà "notizie certe e verificate". Il bilancio è di circa 30 persone coinvolte, tra clienti e personale, di cui quattro sono state condotte al pronto soccorso per ulteriori accertamenti e le altre sono state prese in cura sul posto dal Suem 118. Tutte presentano fastidi lievi e, in particolare, bruciore di gola e tosse, sintomi compatibili con l'inalazione di una sostanza urticante.