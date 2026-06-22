Incidente sulla A21 nel Piacentino, gravi due bimbe di 5 e 7 anni

L’impatto è avvenuto intorno alle 9.30 al chilometro 150 dell'autostrada tra Torino e Piacenza, nel comune piacentino di Rottofreno. Le bambine viaggiavano in auto con la famiglia: quella di cinque anni è stata portata all'ospedale di Bergamo, quella di sette a Parma e sono entrambe in rianimazione. Sul tratto interessanto dall'incidente si registrano una decina di chilometri di coda

Due bambine sono in gravi condizioni dopo essere state coinvolte in un incidente stradale sull'autostrada A21. Le bimbe, di cinque e sette anni, sono state trasportate d'urgenza in ospedale: la più piccola a quello di Bergamo, l'altra a Parma. Entrambe sono in rianimazione. L’auto su cui stavano viaggiando con la famiglia è rimasta schiacciata in un tamponamento a catena fra tre camion e due automobili al chilometro 150 dell'autostrada A21 tra Torino e Piacenza, nel comune piacentino di Rottofreno, in direzione sud. Ci sono altri cinque feriti, due con lesioni lievi e tre in media gravità, all'ospedale di Piacenza.