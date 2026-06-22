Settimo Milanese, incendio nella ricicleria Amsa: nessun ferito

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Incendio Milano, fiamme nella ricicleria Amsa di Baggio: Comune raccomanda finestre chiuse

Cronaca

L'incidente è avvenuto la mattina di lunedì 22 giugno nella zona industriale di Settimo Milanese. La colonna di fumo nero è stata circoscritta e spenta dai pompieri, ma proseguono gli accertamenti nell'area. Nessuna delle persone presenti è rimasta ferita

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Un incendio è divampato nella mattinata di lunedì 22 giugno nella zona industriale di Settimo Milanese, periferia ovest del capoluogo. Le autorità competenti sono intervenute sul posto per circoscrivere le fiamme e compiere gli accertamenti necessari sulla qualità dell'aria.

Le fiamme sono state spente in fretta e non si registrano feriti

L'alta colonna di fumo nero si è alzata all'interno della ricicleria Amsa, in via Riccardo Lombardi 13, tra Baggio e Muggiano. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita ma, secondo le prime ricostruzioni, sembra che un camion del servizio di riciclaggio abbia preso fuoco a ridosso della vegetazione. L'incendio è stato prontamente circoscritto e spento dai pompieri e nessuna delle persone che si trovavano nell'area è rimasta ferita. I tecnici dell'Arpa stanno eseguendo i rilievi necessari per accertare la qualità dell'aria. Intanto, per tutelare la salute pubblica, il Comune di Settimo Milanese ha diffuso un comunicato sulle proprie pagine social in cui "si invita la popolazione a tenere chiuse le finestre e a limitare le attività all’aperto nelle zone limitrofe".

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