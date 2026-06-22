Viterbo, uno studente disabile è stato ustionato a bordo di un treno: ipotesi bullismoCronaca
Un gruppo di minorenni ha provocato un incendio sui vestiti di un ragazzo affetto da una grave disabilità. La polizia sta verificando se la vittima conoscesse i giovani o se sia stato intenzionalmente preso di mira
Venerdì scorso, giovedì 18 giugno, uno studente disabile di 17 anni è stato ustionato da una fiammata provocata da un gruppo di giovani mentre viaggiava sul treno Roma-Viterbo. Gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattato di uno scherzo finito male o di un atto di bullismo.
Alcuni minorenni hanno provocato un incendio sui vestiti del 17enne
Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stato medicato per le ustioni riportate e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il 17enne, residente nella provincia di Roma e affetto da una grave disabilità, frequenta un istituto superiore nel Viterbese. Secondo una prima ricostruzione, alcuni minorenni avrebbero maneggiato del gel igienizzante e parte del liquido sarebbe finita sugli abiti del 17enne. Un coetaneo avrebbe quindi azionato un accendino, provocando l'incendio dei vestiti del ragazzo. La polizia sta verificando se la vittima conoscesse gli altri giovani presenti sul convoglio o se possa essere stata presa di mira proprio a causa della sua disabilità. Sono già stati ascoltati diversi testimoni, tra cui l'agente fuori servizio che è intervenuto per spegnere le fiamme, proteggere il ragazzo e fermare il presunto autore del gesto. Il treno è stato fermato alla stazione di Vetralla per permettere i soccorsi.
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