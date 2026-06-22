Alcuni minorenni hanno provocato un incendio sui vestiti del 17enne

Il giovane è stato trasportato all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove è stato medicato per le ustioni riportate e dimesso con una prognosi di 20 giorni. Il 17enne, residente nella provincia di Roma e affetto da una grave disabilità, frequenta un istituto superiore nel Viterbese. Secondo una prima ricostruzione, alcuni minorenni avrebbero maneggiato del gel igienizzante e parte del liquido sarebbe finita sugli abiti del 17enne. Un coetaneo avrebbe quindi azionato un accendino, provocando l'incendio dei vestiti del ragazzo. La polizia sta verificando se la vittima conoscesse gli altri giovani presenti sul convoglio o se possa essere stata presa di mira proprio a causa della sua disabilità. Sono già stati ascoltati diversi testimoni, tra cui l'agente fuori servizio che è intervenuto per spegnere le fiamme, proteggere il ragazzo e fermare il presunto autore del gesto. Il treno è stato fermato alla stazione di Vetralla per permettere i soccorsi.