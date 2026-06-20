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Partenone, completato il restauro del frontone occidentale dopo 220 anni. FOTO

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Il frontone torna visibile dopo un restauro di otto anni che rimuove i ponteggi e restituisce integrità alla facciata dell'Acropoli. L'intervento, definito "storico" dal Ministero della Cultura greco, corregge danni accumulati nei secoli e nelle ricostruzioni del Novecento, restituendo ai visitatori una visione più vicina a quella originaria del tempio di Atena

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