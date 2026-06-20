Un conoscente ha tentato di soccorrere l'uomo di 89 anni, riportando ustioni non gravi, ma ilpersonale sanitario del 118 non ha potuto rianimarlo. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e la Procura è stata informata dell'accaduto

Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Roggerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto.