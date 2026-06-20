Un conoscente ha tentato di soccorrere l'uomo di 89 anni, riportando ustioni non gravi, ma ilpersonale sanitario del 118 non ha potuto rianimarlo. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e la Procura è stata informata dell'accaduto
Un uomo di 89 anni è morto dopo essere stato avvolto dalle fiamme che aveva acceso per liberare dalle sterpaglie il proprio terreno nella periferia di Lecce. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Roggerone. Il rogo sarebbe sfuggito al suo controllo e l'anziano, investito dal fuoco, ha perso i sensi ed è deceduto.
Il tentativo di soccorso
Un conoscente che era con lui ha cercato di trascinarlo fuori dall'area interessata dalla fiamme, riportando ustioni alle gambe non gravi. L'intervento del personale sanitario del 118 non è riuscito a salvare la vita dell'uomo. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e bonificato la zona. Dell'accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno della Procura di Lecce.