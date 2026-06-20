L'eredità milionaria di Emilio Fede e della moglie Diana De Feo finisce in tribunale civile. Dopo una denuncia per circonvenzione di incapace alla procura di Roma, ora vicina all'archiviazione, lo scontro tra le figlie Simona e Sveva non si ferma. In ballo ville a Capri e Napoli, immobili, gioielli e conti correnti ascolta articolo

La battaglia per il patrimonio di Emilio Fede e della moglie Diana De Feo si sposta davanti al giudice civile. La denuncia presentata alla procura di Roma per circonvenzione di incapace e appropriazione indebita va verso l'archiviazione, ma la richiesta non ha chiuso la partita tra le due figlie, Simona e Sveva Fede. Al centro del contendere un'eredità milionaria che comprende una villa ad Anacapri, immobili ai Castelli Romani, gioielli, cassette di sicurezza e conti correnti. La vicenda è stata anticipata da La Repubblica, in un articolo firmato da Giuseppe Scarpa.

Emilio Fede e la moglie Diana De Feo - ©IPA/Fotogramma

L'opposizione all'archiviazione A non accettare la conclusione delle indagini è Simona Fede, assistita dal penalista Daniele Bocciolini. "Riteniamo opportuno approfondire i contorni di questa vicenda, per questo stiamo predisponendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione, chiedendo ulteriori indagini", spiega la legale. Lo scontro, dunque, è destinato a proseguire sul piano giudiziario. Le accuse alla sorella Il punto di rottura, nella ricostruzione di Repubblica, è la morte di Diana De Feo. Simona è convinta che la gestione del patrimonio da parte di Sveva abbia progressivamente svuotato l'asse ereditario disegnato dalla madre nel testamento. Nel mirino finiscono alcune operazioni compiute dopo il decesso della giornalista: l'apertura di una cassetta di sicurezza alla Bnl di via del Tritone, la sorte di gioielli e beni di valore, una serie di movimenti bancari. Sul fronte di Anacapri, Simona contesta alla sorella di aver promosso il trasferimento della quota del padre nella Fondazione Emilio Fede, arrivata così a controllare l'intera villa, nonostante il testamento materno le avesse destinato metà dell'immobile. Su Villa Lucia, infine, sostiene che la proprietà sarebbe stata rappresentata con caratteristiche inferiori a quelle reali e lamenta la lesione della propria quota di legittima. Parte delle accuse, sempre secondo il quotidiano, ruota intorno alla fragilità del padre negli ultimi anni di vita: nelle carte compaiono i sopralluoghi dei carabinieri che ne descrivono le difficoltà nel ricostruire la propria situazione patrimoniale.