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Cronaca

Alia Guagni: "Io madre in Spagna perché single. La PMA sia un diritto"

Giulia Mengolini

L'ex calciatrice di Serie A è il volto della campagna "PMA per tutte" promossa dall'associazione Luca Coscioni per estendere anche in Italia la possibilità di diventare madri a tutte le donne, modificando l’articolo 5 della legge 40: "Vorrei che mia figlia crescesse in un Paese più giusto", dice a SkyTG24 Insider. E sul calcio: "Nessuno sport femminile facilità la maternità". L'intervista 

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