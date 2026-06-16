Le condanne della Corte D'Assise

La Corte ha condannato all'ergastolo Adilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio, Fabio Lavezzo e Marcello Trifone. Inoltre Igor Benedito è stato condannato a 23 anni, Massimo Ferretti - ritenuto l'amante della mandante - a 24 anni, Mirko Piazza a 14 e 4 mesi, Mohamed Dahibi a 22 anni, Fabio Oliva a 14 anni. Secondo la ricostruzione giudiziaria, ciascuno degli imputati avrebbe avuto un ruolo definito nell'esecuzione dell'omicidio. Benedito guidava l'auto con Trifone al fianco, Oliva riparò la macchina usata per l'omicidio, Ferretti pianificò con lei l'uccisione di Ravasio, Piazza faceva da ufficiale di collegamento, Lavezzo, compagno della figlia della Mantide, avvisò Benedito del passaggio della vittima affinchè questo potesse investirlo, Dahibi finse un malore in strada per fermare il traffico. A tutti, tranne che a Oliva, è stata contestata la premeditazione. Per Pereira, Dahibi e Lavezzo le difese avevano chiesto l'assoluzione. Per tutti gli altri i difensori si erano rimessi alla corte per la determinazione della pena.