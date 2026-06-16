Introduzione
La giornata di oggi sarà contraddistinta da una mattinata generalmente stabile con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio, riporta IlMeteo.it aumenterà l'instabilità associata a rovesci o temporali con locali grandinate su Alpi, Appennini e Sicilia orientale. Leggero calo delle temperature massime che si manterranno sempre su valori estivi. La svolta è prevista per domani quando si alzeranno le temperature. Bollino giallo (livello di pre-allerta) per 7 città (Perugia, Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Rieti e Roma) con la prima ondata di calore di giugno.
Quello che devi sapere
Previsioni meteo per oggi
Al Nord al mattino prevalenza di sole su pianure e coste, nuvolosità medio-alta in transito su Alpi e Prealpi, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi nord-orientali e sull'Appennino settentrionale, poco nuvoloso altrove; in serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, migliora in nottata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Al centro ampia stabilità al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne di Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne. Al sud e sulle isole al mattino nuvolosità sparsa su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali diffusi a partire dalle zone interne di Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori interni. Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud e sulle isole.
Poi arriva caldo intenso
Seconda parte della settimana e poi weekend all'insegna dell'alta pressione. L'ondata di caldo interesserà inizialmente soprattutto i settori centro-occidentale del continente con anomalie positive anche di 10 gradi. Caldo in aumento anche sull'Italia, specie al Centro-Nord, con temperature anche di 5-7 gradi sopra media
Anticiclone africano in rinforzo
La giornata di domani sarà contrassegnata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso, quindi con sole prevalente, salvo più nubi sui rilievi alpini e appenninici, anche con isolati temporali di calore. Caldo in deciso aumento su tutte le regioni con 34-35°C al Centro-Nord. Venti deboli variabili, mari calmi
Bollino giallo per il caldo in sette città
Secondo l'ultimo bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute domani saranno 7 le città per le quali è previsto il bollino giallo che indica il livello di pre-allerta. L'annunciata ondata di caldo si accinge a colpire l'Umbria e Perugia in particolare. Le altre città invase dalla prima ondata di calore di giugno saranno Ancona, Bologna, Firenze, Napoli, Rieti e Roma . I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero e il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane.
Previsioni meteo per domani
Al Nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente e qualche nube di passaggio sulle Alpi centro-orientali. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali in sviluppo su Alpi e Appennino, più asciutto su coste e pianure. Tempo in miglioramento dalla serata con ampie schiarite. Al centro al mattino stabilità diffusa su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne, specie in Appennino, tempo invariato altrove. Fenomeni in esaurimento entro la serata con ampie schiarite. Al sud e sulle isole al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne di Campania, Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata tempo in miglioramento con ampie schiarite su tutti i settori. Temperature minime stabili o in lieve rialzo al Centro-Nord ed in calo al Sud, massime stazionarie o in generale lieve rialzo, specie al Centro-Nord.