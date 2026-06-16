Stefano Valenti: “Un romanzo sul perché il G8 di Genova non è mai finito"
"Come farfalle a luglio" ripercorre i fatti dell'estate del 2001 attraverso un intreccio di personaggi: ci sono testimonianze, elementi fattuali ma anche il filtro della fiction. "Abbiamo le carte processuali, una cospicua documentazione, ma le memorie continuano a essere divise. Penso che un romanzo possa portare a una consapevolezza forse maggiore", spiega Valenti che aggiunge: "L'allarme che lanciarono i No Global rimane attuale e quanto accaduto 25 anni fa ha ancora conseguenze sul presente"
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