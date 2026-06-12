Lesa, precipitato un elicottero sul Lago Maggiore: un morto e 3 feriti

Il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. A perdere la vita il pilota, un uomo di circa 60 anni di origine tedesca. I feriti, non gravi, sono tre turisti tedeschi che avevano affittato una villa sul lago

È di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo.

La vittima è il pilota dell'elicottero

La vittima - in base alle prime informazioni raccolte - sarebbe una persona di circa 60 anni. Si tratterebbe del pilota dell'elicottero e sarebbe un uomo di origine tedesca ma che vive da anni sul Lago Maggiore. I tre feriti, turisti tedeschi che avevano preso in affitto una villa, hanno hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due sono stati trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo è stato invece trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. La villa da cui l'elicottero era da poco decollato si trova a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.