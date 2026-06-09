Marco Leonardo Basoccu era rimasto gravemente ferito durante i disordini avvenuti domenica 24 maggio. Dopo il suo ricovero ha detto: "Per la ripresa ci vorrà ancora un po' e un'altra operazione". Il 36enne verrà ricontattato dall'ospedale tra due-tre settimane per un nuovo ricovero finalizzato a terminare l'iter terapeutico relativo al trauma cranico ascolta articolo

Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus del 24 maggio, è stato dimesso nel pomeriggio dall'ospedale Molinette di Torino. Secondo quanto riferiscono fonti ospedaliere, il decorso clinico è stato positivo: i sanitari fanno sapere che il recupero è stato buono e che il giovane è in buone condizioni neurologiche. Nella giornata di oggi è stata inoltre sciolta la prognosi.

Nuovo ricovero tra 2-3 settimane Basoccu era stato ricoverato dopo il grave trauma cranico riportato durante gli scontri avvenuti all'esterno dello stadio Olimpico-Grande Torino e sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il trentaseienne dovrà tornare alle Molinette tra due o tre settimane per un nuovo ricovero finalizzato a completare l'iter terapeutico legato al trauma cranico. Nel frattempo il padre Pierluigi e la madre Maria Teresa, come avviene ormai quotidianamente dal giorno del ricovero, sono in arrivo a Torino per accompagnare il figlio nel giorno delle dimissioni. Leggi anche Scontri tra tifosi prima del derby Torino-Juventus: 8 ultras arrestati

Basoccu: "Sto bene, ma non ricordo nulla" Lasciato l'ospedale, Basoccu ha rassicrato sulle sue condizioni: "Sto bene, sono felice di essere uscito finalmente. Ho solo un leggero mal di testa, tutto il resto è ok". Poi ha ringraziato il tutto personale sanitario che lo ha assistito durante il ricovero: "Tutti quanti sono stati gentilissimi e molto cordiali con me". Il tifoso juventuno ha spiegato che il percorso di cura non è ancora concluso. "Adesso ci vorrà ancora un po' per la ripresa totale, ci sarà un'altra operazione, ci pensiamo con calma". Quanto al momento del ferimento, il trentaseienne continua a non avere ricordi. "No", ha risposto alla domanda se ricordasse qualcosa di quei momenti. "Ricordo qualcosina del prima. Devo ancora capire le vicende reali che sono successe, devo ancora parlare con le persone che erano con me, non le ho ancora sentite tutte, però non ho una memoria ben chiara di quello che è accaduto".