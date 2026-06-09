Disabile gambizzato e minacce di morte per un like sui social a Napoli

La vittima, in un primo momento, aveva riferito di essere stata ferita di una rapina, avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne disabile (già senza una gamba in seguito a un incidente) sarà sottosposto a un intervento chirurgico

Ferito con un’arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un ragazzo legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che, in un primo momento, aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina, avvenuta una settimana fa.

Le indagini e la ricostruzione degli inquirenti

Nell’ambito delle indagini è stata ricostruita la reale dinamica dei fatti, avvalendosi anche delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I due infatti si conoscevano già e, secondo quanto emerso, il 29enne (a cui nel 2019 venne amputata l'altra gamba a causa di un grave incidente stradale) sarebbe stato attirato in una trappola. L'aggressore, con una scusa, avrebbe chiesto un appuntamento al giovane disabile via telefono. Quando il 29enne è sceso in strada, l'aggressore, che si trovava in sella a uno scooter insieme con un altro giovane, ha estratto una pistola e gli ha sparato un colpo alla gamba sinistra, quella ancora sana, aggiungendo: "Ringrazia perché non ti ho ucciso". Poi gli ha sfilato l'orologio, prima di dileguarsi. L'orologio è stato poi restituito a seguito una trattativa tra la moglie del disabile 29enne e la mamma del ragazzo fermato.

Intervento chirurgico per salvare la gamba

Oggi, la vittima sarà sottoposta a un delicato intervento chirurgico in ospedale finalizzato a salvargli la gamba. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo per i reati di porto e detenzione illegale d'arma da fuoco, lesioni gravi e rapina.