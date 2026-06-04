Incidenti sul lavoro, operaio 30enne muore dopo caduta da 6 metri

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone per effettuare alcuni interventi e, da quanto emerso, indossava i dispositivi di sicurezza previsti. Improvvisamente per cause ancora da accertare, la struttura avrebbe ceduto e l’operaio sarebbe precipitato da altezza di circa 6 metri. Un volo tragico, terminato contro un macchinario che stando alle prime informazioni, era in funzione in quel momento. Per l'operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i funzionari del dipartimento prevenzione e i vigili del fuoco oltre alle forze di polizia.