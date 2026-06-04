Incidenti sul lavoro, operaio 30enne muore dopo caduta da 6 metri

Infortunio in un'azienda metalmeccanica di Livorno, vittima un trentenne. L'uomo sarebbe finito contro un macchinario: inutili i tentativi di salvargli la vita nonostante il pronto intervento dei soccorritori
Incidente mortale sul lavoro stamani in un'azienda metalmeccanica di Livorno. Precisamente all’interno della ditta Omp, in via degli Artigiani. La vittima è un trentenne di origine straniera, lavoratore di una ditta esterna.
L’incidente
Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava effettuando un sopralluogo sul solaio del capannone per effettuare alcuni interventi e, da quanto emerso, indossava i dispositivi di sicurezza previsti. Improvvisamente per cause ancora da accertare, la struttura avrebbe ceduto e l’operaio sarebbe precipitato da altezza di circa 6 metri. Un volo tragico, terminato contro un macchinario che stando alle prime informazioni, era in funzione in quel momento. Per l'operaio, nonostante i soccorsi tempestivi, non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti i funzionari del dipartimento prevenzione e i vigili del fuoco oltre alle forze di polizia.