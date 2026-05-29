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Mantova, uomo morto in casa: ucciso da un colpo di pistola

Cronaca
©Ansa

La compagna, unica testimone, riferisce che l'arma è esplosa durante una simulazione difensiva. L'abitazione è sotto sequestro, mentre la salma è stata affidata all'autopsia e sono in corso le acquisizioni delle immagini di videosorveglianza

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I carabinieri del reparto operativo di Mantova indagano sulla morte di Alberto Scalari, libero professionista di 65 anni, ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola in una casa di via Parenza Bassa, a Cerese di Borgo Virgilio, nel Mantovano. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, 53 anni, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, Scalari stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. Il corpo è stato trovato dalle forze dell'ordine in cucina. La pistola era sul tavolo. Dopo il nulla osta del magistrato di turno, la salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale Carlo Poma di Mantova, dove verrà eseguita l'autopsia. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Gli investigatori stanno cercando immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire con precisione quanto accaduto. 

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