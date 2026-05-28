Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bambina di 22 mesi investita dal padre muore all'ospedale di Ancona

Cronaca

Il tragico iincidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell’abitazione di famiglia, a Portocannone in provincia di Campobasso

ascolta articolo

Non ce l’ha fatta la bambina di 22 mesi vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Portocannone. La piccola è deceduta oggi all’ospedale Salesi di Ancona, dove era ricoverata in condizioni disperate da cinque giorni. L’incidente si era verificato nel pomeriggio di sabato scorso, nel cortile dell’abitazione di famiglia, dove la piccola era stata investita dall’auto del padre, per motivi ancora in corso di accertamento. Immediati i soccorsi: la bambina era stata trasportata d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i medici avevano subito compreso la gravità delle ferite riportate. Poco dopo era stato disposto il trasferimento in elisoccorso all’ospedale di Ancona. Nonostante i tentativi dei medici e la speranza dei familiari, questa sera è arrivata la brutta notizia.

Cronaca: Ultime notizie

Treno Italo bloccato tra Parma e Reggio Emilia, passeggeri sui binari

Cronaca

Il treno ad alta velocità si è fermato alle 16:10 con i passeggeri che, sofferenti e accaldati,...

Milano, 40enne trovata ferita in casa a Melegnano: è gravissima

Cronaca

A dare l’allarme i familiari della donna, che l’hanno trovata per terra con gravi ferite quando...

Sechi licenziato da Libero. "Proprio quando sono finito sotto scorta"

Cronaca

La decisione di Angelucci comunicata proprio dal giornalista su X nel giorno in cui gli è...

Maldive, continuano indagini su sub morti. Oggi i primi funerali

Cronaca

Le salme della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal sono arrivate a...

I funerali di Federico Gualtieri, uno dei cinque sub italiani morti alle Maldive, a Omegna (Verbania), 28 maggio 2026. ANSA/MARCO GRITTI

Delitto Garlasco, Procura dispone consulenza psichiatrica su Sempio

Cronaca

Il 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi, dovrà sottoporsi alla perizia per valutare...

Cronaca: i più letti