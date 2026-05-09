Assessora di Ferrara si dimette dopo incidente stradale: risultata positiva all'alcoltestCronaca
Il sindaco Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale nel Mantovano. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca
Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, vigili del fuoco e 118. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca. L'assessora ha deciso di dimettersi.
Assessora positiva ad alcol test, decide di dimettersi
Ha deciso di rassegnare le dimissioni l'assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici, Francesca Savini rimasta coinvolta, insieme al sindaco estense, Alan Fabbri, lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca.
Savini: “Decisione sofferta ma scelta doverosa”
"In questi anni, prima come consigliere e poi come assessore - osserva in una nota pubblicata sul sito del Comune emiliano - il mio obiettivo è stato quello di servire la comunità di Ferrara con impegno, dedizione e rispetto verso i cittadini. Proprio in nome di quel rispetto, e nella consapevolezza del ruolo pubblico che ho ricoperto fino ad oggi - aggiunge Savini - ho scelto di rassegnare le mie dimissioni, con effetto immediato". Quindi, prosegue l'assessora, "l'accertamento delle cause del sinistro alla guida della mia auto, che fortunatamente non ha portato a conseguenze per persone o cose, è in corso. Verrà fatta chiarezza, come è legittimo che sia, nelle sedi opportune. È una decisione sofferta. Mi sono sempre spesa per la mia città, ma questa è una scelta doverosa, assunta a tutela del buon lavoro svolto da questa Amministrazione e del livello di fiducia raggiunto in questi anni". Si tratta, sottolinea Savini, di "una scelta, la mia, affinché l'Amministrazione comunale possa proseguire il proprio lavoro con serenità e con una nuova figura che possa gestire le mie deleghe con la massima attenzione e cura. Attenzione e cura che ora sento di dover dedicare alla mia famiglia. Una responsabilità morale, prima ancora che pubblica, che devo a loro, come a tutti i cittadini di Ferrara", conclude.