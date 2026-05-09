Il sindaco Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale nel Mantovano. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca ascolta articolo

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Sul posto i carabinieri della stazione di Sermide e Felonica, vigili del fuoco e 118. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessore è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca. L'assessora ha deciso di dimettersi.

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Assessora positiva ad alcol test, decide di dimettersi Ha deciso di rassegnare le dimissioni l'assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile, servizi demografici, Francesca Savini rimasta coinvolta, insieme al sindaco estense, Alan Fabbri, lunedì sera in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, denuncia per guida in stato di ebbrezza e sequestro del veicolo con successiva confisca.