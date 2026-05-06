Ritorno delle cuffie con filo, perché sempre più persone le preferiscono alle BluetoothCronaca
La scelta viene trainata dai vip sui social e replicata in particolare dalla Generazione Z. I dati parlano di un'impennata dal 2025
Sembrava fossero dimenticate e invece sono tornate. Le cuffie con il filo tornano di moda, soppiantando le moltissime alternative wireless che si sono diffuse negli ultimi anni. Almeno per la generazione Z, e per molti vip che portano avanti questa tendenza sui social.
I vip
Addison Rae, Zendaya e Lily-Rose Depp sono state già fotografate con i classici auricolari con filo bene in vista.
L’attrice Zoe Kravitz, durante un recente podcast, ha sottolineato che la scelta è anche legata ai problemi della tecnologia senza fili: "Il Bluetooth non funziona".
I dati
Secondo le rilevazioni della società di analisi Circana, riportate da Il Messaggero, le vendite di cuffie con filo hanno registrato un’impennata clamorosa a partire dalla seconda metà del 2025. Il trend si è consolidato nelle prime sei settimane del 2026, con un aumento dei ricavi del 20%.