Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ritorno delle cuffie con filo, perché sempre più persone le preferiscono alle Bluetooth

Cronaca
©Getty

La scelta viene trainata dai vip sui social e replicata in particolare dalla Generazione Z. I dati parlano di un'impennata dal 2025

ascolta articolo

Sembrava fossero dimenticate e invece sono tornate. Le cuffie con il filo tornano di moda, soppiantando le moltissime alternative wireless che si sono diffuse negli ultimi anni. Almeno per la generazione Z, e per molti vip che portano avanti questa tendenza sui social.

I vip

Addison Rae, Zendaya e Lily-Rose Depp sono state già fotografate con i classici auricolari con filo bene in vista. 

L’attrice Zoe Kravitz, durante un recente podcast, ha sottolineato che la scelta è anche legata ai problemi della tecnologia senza fili: "Il Bluetooth non funziona".

 

I dati

Secondo le rilevazioni della società di analisi Circana, riportate da Il Messaggero, le vendite di cuffie con filo hanno registrato un’impennata clamorosa a partire dalla seconda metà del 2025. Il trend si è consolidato nelle prime sei settimane del 2026, con un aumento dei ricavi del 20%.

Cronaca: Ultime notizie

Sempio non risponde. Marco Poggi: "Con lui mai visti video di Chiara"

live Cronaca

Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non ha risposto alle domande dei pm e chiederà...

Incendio Crans Montana, prima stima danni all'Italia: 300mila euro

Cronaca

Nella richiesta di costituzione di parte civile, inviata dall'avvocato Romain Jordan alla procura...

Milano, crolla controsoffitto in un asilo a causa della pioggia

Cronaca

L'incidente è avvenuto nella struttura di via Pianell 25 e sul posto sono giunti i Vigili del...

Maltempo, allerta arancione in Toscana e gialla in altre sei regioni

Cronaca

Giornata di forti precipitazioni con vento e grandinate su Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna,...

Pamela Genini e il caso della tomba profanata, ex fidanzato in caserma

Cronaca

L'imprenditore edile di 41 anni, tre settimane fa, era stato sentito dai carabinieri del...

Cronaca: i più letti